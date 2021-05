Tres embarcacións con ADN pontevedrés triunfan na segunda xornada do selectivo júnior e sub-23 de piragüismo

O piragüismo pontevedrés estará amplamente representado no Campionato de Europa Júnior e Sub-23 que se disputará en Poznan (Polonia) do 24 ao 27 de xuño e o Campionato do Mundo das mesmas categorías previsto do 3 ao 6 do próximo mes de setembro en Montemor (Portugal).

Aos padexeiros clasificados para estas competicións na primeira xornada do selectivo nacional que se celebrou no encoro pontevedrés de Pontillón do Castro, sumáronse este venres outras tres embarcacións.

Entre elas destaca o segundo triunfo de Antía Otero (EP Ciudad de Pontevedra) e Valeria Oliveira (Piragüismo Poio Pescamar), ao vencer esta vez no C-2 200 metros da categoría xuvenil, facendo dobrete desta forma coa distancia de 500 metros.

Gran triunfo de Valeria Oliveira y Antía Otero en la final del C2 200 juvenil.



Claudia Couto y Lucía Graña terminan en la segunda plaza tras una igualada regata. pic.twitter.com/I6DMSGlogS — PiragüismoEspaña (@RFEPiraguismo) May 21, 2021

Ademais David Bautista (EP Ciudad de Pontevedra) xunto ao cangués Yoel Becerra (Náutico Rodeira) venceron no C-2 500 metros xuvenil.

Yoel Becerra y David Bautista ganan en la categoría de C2 masculina juvenil 500 metros.



Lo han hecho tras una ajustadísima llegada contra Raúl Estevez y Mauro Pardavila.



¡Sigue la acción en Pontevedra! pic.twitter.com/i8sVtx0psq — PiragüismoEspaña (@RFEPiraguismo) May 21, 2021

Por último tamén no C-2 500 pero en idade sub-23 lograron o seu billete ás próximas competicións internacionais o pontevedrés Pablo Crespo (EP Ciudad de Pontevedra) xunto ao cangués Pablo Graña (Náutico Rodeira).

Y así de fuerte empieza el viernes con la regata masculina del C2 500 metros sub-23.



Victoria para Pablo Graña y para Pablo Crespo. ¡Enormes! pic.twitter.com/pXx7NugH1r — PiragüismoEspaña (@RFEPiraguismo) May 21, 2021

Tras o selectivo a pista de piragüismo David Cal no Pontillón do Castro será escenario durante a fin de semana da Copa de España Sprint sobre as distancias de 200 e 500 metros.