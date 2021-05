A Gimnástica, terceira en Soria, dá un paso cara á permanencia na División de Honra

A segunda xornada das ligas nacionais de atletismo deixou resultados diversos para a Sociedad Gimnástica.

No caso do equipo masculino, desprazábase ata Soria nun encontro de gran dificultade no que tiña como rivais ao poderoso Fútbol Club Barcelona, o anfitrión Atletismo Numantino e o AD Marathon madrileño.

Os pontevedreses finalizaron terceiros a cita con 147 puntos, tras o Barcelona (254.5 puntos) e o Numantino (167.5 puntos), polos 113 do Marathon.

Daniel Chamosa nos 5.000 metros marcha deulle o único triunfo parcial á Gimnástica, mentres que Ignacio Sarmiento (400 valos), Diego Casas (disco) e Anxo Blanco (triplo salto) asinaron senllos segundos postos e Oriol Madi (200 metros) e Javier Andres Burgos (3.000 obstáculos) foron terceiros nas súas probas, do mesmo xeito que a substitución 4x100.

Este resultado, aínda que empuxa á Gimnástica a pelexar na xornada final no grupo pola permanencia na máxima categoría, supón un paso importante para lograr o obxectivo xa que acceden á mesma no décimo posto con 4 puntos, como segundo mellor equipo de fase e cunha marxe de puntos sobre os últimos postos.

O EQUIPO FEMININO, TERCEIRO EN VIGO

Case como na casa competiu pola súa banda o equipo feminino da Gimnástica na Primeira División, ao ter que afrontar o seu encontro en Vigo nunha xornada marcada pola ausencia dun dos seus rivais, o CA Silla. O Atletismo Feminino Celta e o Tenerife CajaCanarias completaban a nómina de participantes.

Os canarios foron os que levaron o triunfo ao sumar 246 puntos no global, polos 207 do Celta no segundo lugar e os 177 da Gimnástica no terceiro.

Pese ao resultado as pontevedresas avanzan á xornada final como o sétimo mellor equipo dos 16 en competición, encadradas por tanto nos postos de honra.