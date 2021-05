O piragüismo pontevedrés triunfa no Campionato de España de Maratón

Probas dobres do Campionato de España de Maratón de piragüismo © Cristina Saiz

Punto e final para o XXV Campionato de España de Maratón disputado en Pontevedra esta fin de semana, no que o Tono Campos (Breogán O Grove) materializou unha xornada perfecta con tres vitorias nos diferentes selectivos.

A dupla do Breogán, formada por Campos e Diego Romero, impúxose no sprint final do C2 sénior sobre Óscar Graña e José Manuel Sánchez (Kayak Tudense). O terceiro posto foi para a parella do Club As Torres formada por Fernando Busto e Diego Miguéns. Con esa vitoria, os padeeiros do Breogán clasifícanse para o Campionato de Europa que se celebrará en xullo en Moscova.

En categoría xuvenil feminina, os representantes galegos conseguiron o primeiro primeiro posto de Lua Cubiella e Sara Durán, do Náutico Ribadumia. Na mesma regata, Sandra Leira e Marta Mourelos, do Betanzos, foron segundas.

Pola súa banda, o C2 do Náutico Pontecesures de Borja Castiñeiras e Carlos Gutier colgouse a medalla de prata e, en categoría mixta, Inés Vázquez e Diego Santamaría, do As Torres, conseguiron o mesmo resultado.

A clasificación xeral por equipos finalizou co Pontecesures segundo, detrás do Aranxuez. Terceiro foi o EP Ciudad de Pontevedra, cuarto o As Torres e o Piragüismo Verducido foi oitavo.

Consulta os resultados da segunda xornada do Campionato de España de Maratón