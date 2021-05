O Cisne cae coa cabeza alta fronte o Benidorm (26-28)

Partido da Liga Asobal entre Cisne e BM Benidorm no Municipal © Cristina Saiz

O Dicsa Modular Cisne caeu este sábado co BM Benidorm nun partido no que era un mero trámite. Os de Jabato, arroupados pola súa afección, mostraron moi boa imaxe no encontro, intenso e vibrante no que os visitantes aproveitaron dous malos momentos dos brancos que lles permitiron facerse coa vitoria por 26-28.

Aínda co descenso asegurado, os de Pontevedra saíron a dar guerra, e vaia se a deu, polo menos durante a primeira metade. Cos goles de Dani Ramos e de Carlos Pombo colocouse cunha parcial inicial de 2-0 e, aínda que o Benidorm logrou igualar, e mesmo dar a volta ao marcador ( min. 6, 3-4), a figura de Jorge Villamarín aparecía baixo paus para manter vivo ao seu equipo, que seguía respondendo cada ataque rival ( min. 10, 6-5).

A partir dese momento chegou un pequeno punto de inflexión, no que o Benidorm, en superioridade numérica pola exclusión de Gonzalo Carro, endosaba un 0-3 a un Cisne que soubo conter a pequena hemorraxia co gol de Guilherme Valadao (min. 14, 7-8).

Alcanzábase o ecuador do primeiro acto e a zaga visitante fíxose forte para roubar algún balón en ataque e dificultar os lanzamentos cisneístas, podendo colocarse con outra diferenza de tres goles que Jorge Villamarín impediu.

Despois de case catro minutos de seca goleadora para ambas as escuadras, Gonzalo Carro colocou o empate a 8, dando paso aos minutos de maior igualdade, onde cada ataque anotado por un equipo era respondido da mesma maneira polo outro (11-11).

Todo iso, só ata o minuto 25, cando o Cisne apagouse e o Benidorm aproveitou para apertar unha marcha máis para colocarse cun 0-3 a favor que se reflectiu no 12-15 co que se alcanzou o descanso.

Tras o intermedio o Cisne saíu da mesma forma que cando se foi a vestiarios. Pelexara para facerse cunha vitoria que se antollaba complicada pero non imposible. Con todo, a partir de aí, o equipo visitante converteuse nunha apisoadora para facerse coa súa maior vantaxe polo momento (min. 35, 12-17) e que se mantivo ata o minuto 40 (15-20).

Jabató parou o cronómetro para reverter a situación do seu equipo, pero o Benidorm anotou pouco despois. Tamén marcou Mateo Arias catro minutos despois do recital baixo paus dun Villamarín que seguiu aparecendo no mellor momento (min. 45, 16-21).

O seguintes cinco minutos foron dun continuo intercambio de goles, ata que Carro, Chan e Carlos Álvarez aproveitaron os erros en ataque de Feuchtmann e Nolasco para reducir diferenzas (min. 25, 23-26).

Pediu tempo morto Jabato a falta de catro minutos para a conclusión (24-28), e deu coa tecla para que Carlos Pombo, aproveitando a inferioridade numérica do Benidorm pola exclusión de James Lewis, anotase, por partida dobre, o 26-28 final.

Nova derrota pero moi boa imaxe dun Cisne que quere despedirse da liga Asobal coa cabeza alta.

