Primeiro posto para Tono Campos e Jenifer Casal no Nacional de Maratón celebrado en Pontevedra

Probas individuais do Campionato de España de Maratón de piragüismo © Cristina Saiz

O piragüista do Breogán, Tono Campos, e Jenifer Casal, da EP Ciudad de Pontevedra, clasificáronse este sábado para o Campionato de Europa de piragüismo tras finalizar en primeira posición na XXV edición do Campionato de España de Maratón que se está celebrando esta fin de semana no río Lérez.

Campos, que competiu este sábado na modalidade C-1, alcanzou a meta en primeiro lugar cun tempo de 1:56:06.81. Seguiulle de preto Fernando Busto, do As Torres-Romaría Viquinga con tan só 16.46 de diferenza. Terceiro foi Manuel Garrido do Kaiak Tudense. Pola súa banda, Diego Romero do Breogán, non competiu.

En C-1 Sub-23, o vencedor foi Jaime Duro, da EP Ciudad de Pontevedra, que chegou en 1:45:42.74. O seu compañeiro de equipo, Álvaro López, foi terceiro por detrás de León Villalba do Aranjuez.

En feminino, Jenifer Casal, do equipo pontevedrés, fíxose co primeiro posto en C1 sénior cun tempo de 1:42:16.65. Seguírona María Pérez do Muíño de Ribadumia (1:44:03.04), e Cristina San Juan do Club Deportivo Cisne (1:50:33.37).

Pola súa banda, en C1 Sub-23, a vencedora foi Noelia Sánchez do Club Madrileño Ciencias (1:34:38.35); Ana da Fonseca do Náutico Pontecesures foi segunda (1:35:01.94) e María Esarte do Natación Pamplona chegou terceira (1:36:18.58).

O pontevedrés Álvaro Fernández, que compite coas cores do Ribeira Oviedo na modalidade sénior K-1, finalizou en sétima posición cun tempo de 1:57:02.94.

Finalmente, o Piragüismo Verducido obtivo o primeiro e segundo posto en K-1 Sub-23 con Joaquín Iglesias e Adrián Prada, que chegaron á meta en senllos tempos de 1:45:06.53 e 1:47:09.66. En feminino K-1 Sub-23, Adriana Quevedo e Cristina Expósito, da EP Ciudad de Pontevedra, foron sétima e undécima respectivamente.

O Campionato de España continuará o domingo pola mañá coas distancias xuvenil e sénior en embarcacións dobres.

