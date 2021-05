Aprazado o partido entre o Arosa e o Somozas ao detectarse un positivo por covid no equipo coruñés

O Xuíz de Competición da Real Federación Galega de Fútbol notificou o aprazamento de dous partidos da última xornada da liguiña de ascenso na Terceira División, o Grupo C, ao detectarse un positivo por covid nun xogador do Somozas.

O conxunto coruñés debía enfrontarse o vindeiro domingo 9 de maio ás 18.00 horas na Lomba ao Arosa, nun partido importante para definir a orde da clasificación final e por tanto o factor campo de fronte ao play- off definitivo pola última praza de ascenso á Segunda RFEF. Os de Vilagarcía de feito defenden a súa terceira praza, que lle daría dereito a xogar as dúas eliminatorias como local.

Debido á súa influencia noutros partidos, o Xuíz de Competición decretou á súa vez o aprazamento do Alondras-Polvorín, fixado á mesma hora do domingo.

A intención, confirma a Real Federación Galega de Fútbol é fixar o partido "nunha nova data o máis próxima no tempo que se determinará por este órgano tan pronto como se acrediten todas as circunstancias que permitan a disputa do mesmo".