O último tren cara aos Xogos de Tokyo leva a Lydia Pérez ata Bulgaria

Lydia Pérez Touriño leva xa uns días en Bulgaria preparándose para un reto maiúsculo, buscar a clasificación para os Xogos Olímpicos de Tokyo.

A deportista pontevedresa participa desde o día nunha concentración da Selección Nacional na localidade de Samokov, na que afinan a súa posta a punto para o torneo Preolímpico Mundial de Loita que dará comezo o vindeiro mércores día 6 na capital búlgara, Sofía.

É o último e definitivo tren cara aos Xogos, e nel quérese subir a representante do Club de Loita Pontevedra tras a súa boa imaxe no clasificatorio europeo celebrado recentemente en Budapest no que foi eliminada pola Mariana Cherdivara nun apertado combate (2-1).

Para lograr o billete olímpico, Lydia Pérez deberá chegar á final do torneo en Sofía, nunha categoría de 62 quilos que ten previsto entrar en acción o vindeiro venres día 7.

Trátase da "cita máis importante do que vai de ano.... a última oportunidade para gañar o pasaporte a #Tokio2021", recoñeceu en redes sociais o seu club, o Loita Pontevedra, mandándolle todos os ánimos posibles. Non estará soa no desafío, e é que con ela puido viaxar esta vez o seu adestrador, o tamén pontevedrés Marcos Miragaya.