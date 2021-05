O Tenis de Mesa Monte Porreiro presume de título na Primeira Nacional Feminina

Encontro de Primeira Nacional do Tenis de Mesa Monte Porreiro © Tenis de Mesa Monte Porreiro

A saúde dun club non se mide só polo resultado dos seus equipos máis representativos, tamén polo que fan desde a segunda fila as súas novas promesas.

Niso o Tenis de Mesa Monte Porreiro pode presumir de resultados, e é que o seu equipo de Primeira Nacional feminina vén de proclamarse campión liga no Grupo 1.

Fíxoo ademais o conxunto pontevedrés sen perder ningún encontro sumando 14 puntos, polos 11 do Club do Mar San Amaro. No seu último compromiso venceu por un contundente 0-6 en Fisterra.

Como premio o Monte Porreiro pelexará polo ascenso á División de Honra, sempre que o primeiro equipo que milita nesa liga termínese clasificando, tal e como apunta, á fase de ascenso á máxima categoría, a Superdivisión.

Cabe lembrar que actualmente a estrutura masculina do club conta tamén con equipos nas dúas máximas categorías nacionais.