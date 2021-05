Fase final da Liga Gallega Juvenil de Balonmano entre Cisne e Luceros © Cristina Saiz Fase final da Liga Gallega Juvenil de Balonmano entre Cisne e Luceros © Cristina Saiz

Os xuvenís do Dicsa Modular Cisne proclamáronse campións de liga este domingo tras vencer con claridade ao Luceros no Pavillón Municipal de Pontevedra. O equipo pontevedrés, venceu o sábado ao Xiria por 29-21, vitoria que lle deu o pase á fase final da liga Galega de Balonmán na que esmagaron aos de Cangas por 29-34. Pola súa banda, o Luceros accedeu ao partido decisivo despois de gañar na prórroga ao Carballal.

Foi un partido fácil para o Cisne, que se puxo co partido para os cinco minutos de xogo cun parcial de 1-5. Toda unha exhibición do lerezano que presaxiaba o que ocorrería durante os seguintes compases.

Seguiu aumentando a renda o Cisne en ata seis goles, deixando ao Luceros tocado e sen practicamente opcións cando se alcanzaba o cuarto de hora de xogo (5-11), obrigando o tempo morto do técnico local. Non deu coa tecla o adestrador, senón que os brancos apertaron ante a incapacidade defensiva do rival, colocando o 6-14 no luminoso.

Nese momento pasouse aos mellores instantes do Luceros, que aproveitou as boas paradas do seu gardameta para facer un parcial de 2-0 e reducir diferenzas.

Pouco durou a alegría aos visitantes. O Cisne pasou como un titán na área rival para poñer o 11-20 co que se alcanzou o descanso.

A segunda metade seguiu unha tónica diferente á primeira. O Luceros soubo conter a hemorraxia tratando de ti a ti a un Cisne ao que lle respondía cada ataque. Así, alcanzáronse o últimos quince minutos de xogo cunha repartición de sete goles para ambas as escuadras que supuxo un resultado de 18-27.

Xa nos compases finais, os pontevedreses baixaron as brazos, a vitoria xa estaba no peto. Aproveitou esa situación o Luceros para maquillar o resultado dunha final que concluíu en 29-34.