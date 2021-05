Rober no partido entre o Arosa e o Atios en A Lomba © Cristina Saiz

O Arosa queda sen opcións de ascender ao caer por 2-1 en As Eiroas co Bergantiños. Pola súa banda, os coruñeses selan o seu pase á Segunda RFEF a falta dunha xornada para o final da fase.

Aos de Rafa Sáez púxoselles costa arriba o encontro aos 12 minutos a balón parado. Yelco sacou de esquina e Agulló cabeceou á rede colocando o 1-0.

Pouco lle durou a alegría ao Bergantiños. Apareceu Kilian dez minutos despois para colocar as táboas outra vez no encontro. O xogador arlequinado recibiu un balón en longo e aproveitou o erro da defensa para anotar o 1-1. Minutos antes, Pedro Beda foi substituído por molestias no pescozo.

Co empate, o Arosa deu un paso adiante, chegando en varias ocasións e de forma perigosa á área rival.

Con todo, de novo, ao comezo da segunda metade, o Bergantiños púxose por diante no marcador para anotar o 2-1 definitivo. Nesta ocasión, Uzal roubou o esférico en campo propio, Cano continuou por banda dereita e centrou ao mediocentro, que enviou o balón desde o bordo da área pequena onde non puido chegar Álex Cobo.

A emoción estivo presente en As Eiroas ata que o colexiado pitou o final. Aos 66 de partido, Pedro García foi expulsado por unha entrada dura a Martín Lamelas.

