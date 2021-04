Jorge Fernández recibe a alta e apunta á convocatoria para visitar o Covadonga

Por fin boas novas para o Pontevedra Club de Fútbol a nivel de lesións, despois de varias semanas de contratempos.

Jorge Fernández superou a escordadura de xeonllo que lle fixo perderse os tres últimos partidos de liga do equipo e apunta á convocatoria para a visita ao Covadonga asturiano.

"Posiblemente viaxe", recoñeceu este venres Luisito en rolda de prensa sinalando que "adestrou bastante ben esta semana" e que o propio futbolista "díxome que as sensacións eran moi boas".

Os granates recuperan deste xeito efectivos, ao que se suma a melloría física de Rufo e de Charles, tras xogar con molestias nas últimas semanas.

De feito, en relación ao brasileiro, o técnico encomiou o "esforzo tremendo que fixo o outro día en Oviedo, porque tiña o pé que daba medo", tras a escordadura de nocello que se produciu durante a semana e que a punto estivo de facerlle non xogar. "Outro futbolista, co que el leva feito no fútbol e sendo que é o máis fácil tería sido decir que non podía xogar", incidiu o adestrador.

Tanto Charles como Rufo "adestraron bastante mellor esta semana", polo que a súa presenza no once inicial o domingo fronte ao Covadonga antóllase segura salvo contratempo de última hora.