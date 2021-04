O atletismo pontevedrés ponse en forma no XLVII Trofeo Boa Vila

Sol, boa temperatura e sobre todo, deporte. O XLVII Trofeo Boa Vila de Atletismo non puido ter mellor marco e mellores condicións.

A competición organizada pola Sociedad Gimnástica, primeira cita do recentemente presentado Circuito de Atletismo en Pista de Pontevedra, desenvolveuse ao longo da tarde do mércores no Centro Galego de Tecnificación Deportiva.

Alí déronse cita ao redor de 270 deportistas de diferentes idades, con probas programadas desde a categoría sub-10 á absoluta.

Tratábase, tal e como sinalaron os organizadores na presentación do circuíto, de ofrecer aos atletas locais e tamén doutras partes de Galicia unha oportunidade para competir nas mellores condicións e poñer a proba a súa preparación para próximos obxectivos.

O Circuito de Atletismo en Pista de Pontevedra terá o seu seguinte parada o 19 de maio co XLV Trofeo Sociedad Gimnástica.