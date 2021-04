Antía Jácome e Antía Otero gañan o selectivo do C-2 500 e tamén se clasifican para o Preolímpico de piragüismo

A Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra pode sentirse máis que orgullosa das súas padexeiras, e é que tres embarcacións con deportistas do club pontevedrés estarán no Preolímpico continental que se celebrará a mediados de maio en Hungría.

Primeiro foi Carolina García no K-2 500 xunto a Sara Ouzande (Kaiak Tudense) e na segunda xornada logrou a súa clasificación Antía Jácome no C-1 200 metros.

A guinda púxoa este xoves de novo Antía Jácome, nesta ocasión no C-2 500 metros que comparte coa marinense Antía Otero, ao lograr impoñerse no selectivo nacional que se está celebrando no encoro asturiano de Trasona cun tempo de 2:04.442, superando a Patricia Coco e María Corbera, segundas cun tempo de 2:06.300.

Agora Jácome e Otero buscarán en Hungría, coincidindo coa Copa do Mundo de Szeged na que a pasada tempada colgáronse un ouro, unha das dúas prazas olímpicas que reparte o clasificatorio. Difícil, pero nin moito menos imposible, e a recompensa é nada menos que unha praza para os Xogos Olímpicos de Tokyo o próximo verán. Ademais clasificáronse para o Mundial e o Europeo, no caso de celebrarse.

O outro triunfador este xoves en Trasona foi o cangués David Barreiro (Breogán do Grove) ao conseguir o billete en xogo para o Preolímpico no C-1 1.000 metros, ao impoñerse na foto finish ao seu compañeiro de equipo Noel Domínguez. Na mesma proba competían varios representantes da comarca, como Martín Jácome (EP Ciudad de Pontevedra), Manuel Fontán (O Muíño), Diego Romero (Breogán), Yeray García (Piragüismo Illa de Arousa) e o pontevedrés Adrián Sieiro (Piragüismo Poio Pescamar), que pechou a clasificación con problemas e despedíndose da súa última opción para ser olímpico en Xapón.

O selectivo nacional sprint de piragüismo finalizará este venres 23 de abril, pero xa sen repartir máis prazas para o clasificatorio olímpico.

En canto ao Preolímpico continental, poñerá en xogo dúas prazas para os Xogos no C-2 500 feminino e unha praza no K-2 500 e C-1 200 feminino e tamén no C-1 1.000 metros masculino. De non lograr aí o billete olímpico, aínda quedará a última repesca mundial o mesmo mes de maio en Rusia, aínda que no seu caso só para embarcacións individuais.