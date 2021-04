O Arousana regresa de Cantabria con tres puntos de ouro (2-3) e o Interrías cede ante o Gijón FF (1-0)

O Atlético Arousana viaxou a Cantabria para medirse ao Castro © Atlético Arousana

O Atlético Arousana regresou da súa visita ao Castro con tres puntos de ouro ao vencer por 2-3 grazas ao hat-trick de Belén. O Interrías, con todo, perdoou e terminou caendo pola mínima ante o Gijón na única chegada das asturianas a portería rival.

CASTRO 2-3 ATLÉTICO AROUSANA

O Atlético Arousana regresou de terras cántabras con tres valiosos puntos no peto despois de vencer por 2-3 ao Castro.

As de Vilagarcía tiveron o control do esférico desde o minuto 1, co equipo local metido atrás e cedendo a iniciativa para buscar facer dano ao contragolpe.

Adiantáronse as locais cando se alcanzaba o cuarto de hora de xogo. Vanessa recibiu de saque de banda e enviou de volea o balón imparable para Iria, que só puido ver como se coaba no interior da súa portería.

No minuto 30, Belén empatou para o Arousana. Dini habilitou á dianteira, que cruzou o balón para facer o 1-1.

Coa igualada, as cántabras seguiron coa mesma dinámica, pechadas moi ben atrás e aproveitando as poucas dimensións do campo ao ancho para evitar que as visitantes atopasen espazos.

Con todo, a dupla formada por Dini e Belén volveu aparecer. A primeira asistiu á de Santiago, que regateou á porteira e adiantou ás súas para ir con vantaxe ao descanso.

Tras o intermedio, foron as de Vilagarcía as que gozaron de mellores ocasións por mediación de Dini, Belén e Sara. De feito, o colexiado anulou o terceiro gol Arousanan por unha falta un tanto dubidosa de Sara mentres o Castro envorcábase en ataque para facer o segundo gol, que chegou no minuto 54. As cántabras lanzaron unha falta afastada lateral, Iria rexeitou e a defensa, que estaba despistada, non viu a Lucía, a encargada de poñer de novo as táboas no luminoso.

Seguiu gozando de ocasións o Arousana, que roldaba a área rival en busca dun tanto que chegou desde banda esquerda. Dini centrou a Belén para que esta fixese o seu hat- trick de vaselina aproveitando a saída da gardameta.

Xa nos minutos finais, o Castro empezou a apertar en serio, sobre todo con balóns longos e a balón parado que poñían en aprietos a Iria, que mantivo o tipo para que o seu equipo trouxésese tres puntos moi importantes.

GIJÓN FF 1-0 VIAJES INTERRÍAS

Perdoou e perdoou o Viajes Interrías na súa visita a Gijón e volve a Sanxenxo con sabor agridoce tras perder por 1-0.

Na primeira metade o Interrías fixo o que quixo salvo abrir a lata, neutralizando o xogo local e impedindo as ocasións do rival.

O vento, que as axudaba durante os primeiros 45 minutos, foi un factor en contra na segunda. Aínda así, mantiveron lonxe da portería ao Gijón, con Isa intervindo en contadas ocasiones pero sen perigo.

Tivo fortuna o equipo local no seu gol. Aproveitaron un erro defensivo no minuto 87 que lles serviu para anotar no seu único disparo a portería de todo o partido e facer o 1-0 co que se alcanzou o final.

Con esta derrota, o Viajes Interrías descende ata a cuarta posición e terá na xornada próximo un óso duro de roer, o líder Oviedo.