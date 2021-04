O Teucro derrota o Ikasa Madrid para facerse coa primeira vitoria da fase pola permanencia (29-28)

Partido entre o Teucro e o Ikasa Madrid no Pavillón Municipal © Cristina Saiz

Non é o que parece. A Sociedad Deportiva Teucro mostrou moi boa imaxe no seu duelo contra o Ikasa Madrid, indo por diante no marcador en todo momento e cunha diferenza de en ata cinco goles. Con todo, nos últimos minutos de xogo, a precipitación en ataque condenou aos de Irene Vilaboa, que se atoparon cun parcial en contra de 3-0 e viron perigar a súa primeira vitoria da fase pola permanencia en División Honra Prata.

Os de Pontevedra, arroupados pola súa afección no Pavillón Municipal, foron por diante desde o asubío inicial, con Miguel Sío e Cristian Remeseiro anotando senllos lanzamentos que colocaban o primeiro parcial de 2-0.

Tentou reducir diferenzas o equipo madrileño, pero cada ataque era respondido por un Teucro que co paso dos minutos facíase máis forte en tarefa defensiva. Así, esa fortaleza defensiva, sumada ao bo ataque dos de azul, traduciuse nun 8-4 no 13 e medio de xogo, que obrigaba ao técnico visitante a parar o tempo.

Nese momento desapareceu o conxunto pontevedrés e viuse contra as cordas, mietras o Ikasa Madrid colocábase a tan só un gol da igualada (9-8, min. 21). Apertou Teucro ao ver perigar a valiosa vantaxe que lograra durante os primeiros instantes e castigou ao seu rival cun duro golpe de 4-0 que daba a maior vantaxe ata o momento (13-8).

Xa nos últimos minutos do primeiro acto, pontevedreses e madrileños igualaron forzas, anotando un 2-2 que mandou o partido ao descanso en 15-10.

Na segunda metade sufriu máis do necesario a Sociedad Deportiva Teucro. A pesar de manter o tipo aguantando cun colchón de catro goles debido aos continuos intercambios de goles que se foron sucedendo durante todo o acto, chegados aos instantes decisivos desinflouse de maneira estrepitosa e viu perigar a vitoria que traballada desde o inicio.

Así, cun resultado de 29-25 chegouse ao últimos tres minutos, momento no que o Ikasa Madrid apareceu para poñer contra as cordas ao Teucro, que comezou a mostrar imprecisións e atopouse cun 0-3 que colocaba aos madrileños a un gol do empate. Con todo, non quedaba tempo para máis e menos mal, xa que finalmente os de Irene Vilaboa puideron vencer por un axustado 29-28 que lles dá os primeiros dous puntos da fase pola permanencia en División Honra Prata.

