A Gimnástica busca o ouro doble no autonómico absoluto por clubs

Equipo da Sociedad Gimnástica © Sociedad Gimnástica

O Barco de Valdeorras acolle esta fin de semana a trixésimo segunda edición do Campionato Galego Absoluto de Clubs no que competirán os mellores equipos de Galicia en categoría feminina e masculina. Entre eles estará a Sociedade Gimnástica que se marca como obxectivo conseguir o ouro en ambas as modalidades para afianzarse como o mellor club da comunidade.

Non poderán contar cos marchadores Dani e Antía Chamosa, pero si coas bazas de Nacho Sarmiento, Miguel Madruga, Diego Casas e Raúl Pagán, que competirán sen licenza galega, e os prometedores Carlos Argibay, Roi Surribas e Miguel Madruga. En en o cadro feminino, Branca Fernández, Candela García, María Ezquerro, Alba Pérez e Eva Arias tratarán de elevar ao seu equipo todo o máis alto.

Esta será a primeira competición por equipos desde o confinamento. A última vez foi a Copa de Clubs de pista cuberta que se celebrou o pasado 11 de xaneiro de 2020. Nela, ambos os equipos subíronse todo o máis alto do pódium.