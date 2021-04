O Cisne cede ao seu extremo Jose Leiras ao Torrelavega ata final de tempada

Jose Leiras no partido entre Cisne e Zamora no CGTD © Diego Torrado

O Dicsa Modular Cisne fixo oficial este xoves a cesión de José Leiras ao Balonmán Torrelavega de División de Honra Prata ata final de tempada.

O extremo dereito, que leva cinco anos na disciplina do conxunto branco, non contou con demasiadas oportunidades nas últimas semanas pola irrupción dos canteiráns Carlos Álvarez e Mateo Arias, pola chegada de Anxo Iglesias e pola presenza doutros xogadores do primeiro equipo como Javier Vázquez ou Pablo Picallo que gozan de máis confianza por parte do técnico.

Deste xeito, o xogador poderá dispoñer de máis minutos nunha categoría menos esixente que a liga Asobal e nun dos equipos que está inmerso na pelexa polo ascenso á máxima categoría do balonmán nacional. A final de tempada, o extremo regresará a Pontevedra para negociar o seu futuro coa entidade lerezana.

Leiras non estará xa dispoñible para Jabato para o partido deste venres. O Cisne visita o Palau Blaugrana para medirse a un rival intratable, o FC Barcelona, líder destacado da competición. Sen opcións de vitoria, os brancos tratarán de ofrecer a mellor imaxe posible, evitar lesións e aproveitar o encontro para traballar aspectos tácticos e competitivos para próximos duelos máis igualados.

O encontro está fixado para a tarde do venres ás 19.30 horas e a expedición pontevedresa está composta por: Álex Chan, Pablo Picallo, Álvaro Preciado, Miguel Simón, Jorge Villamarín, Javier Vázquez, Iván Calvo, Carlos Pombo, Pablo Gayoso, Gonzalo Carró, Daniel Ramos, Pablo González, Alejandro Conde, Olek Nekrushets e Ángel Iglesias.