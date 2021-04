O PP asegura que Pontevedra "é a única cidade na que nenos de menos de 10 anos non van poder xogar ao fútbol"

Guille Juncal, concelleiro do Partido Popular en Pontevedra © Isabel Feijóo

Guille Juncal, concelleiro do Partido Popular encargado da área deportiva dentro da súa formación, cargou este venres contra a decisión do Concello de Pontevedra de non permitir a actividade, tanto adestramentos como partidos, nas categorías inferiores á alevín.

"Dáme pena que Pontevedra sexa a única cidade na que os nenos menores de 10 anos non van poder xogar ao fútbol", asegura Juncal tras consultar este extremo á Real Federación Española de Fútbol.

Segundo o edil esta situación empuxou a que "un gran número de clubs da cidade teñan que ir a outros concellos" para manter a súa actividade, con casos de equipos adestrando en Meis ou en Portas, por exemplo. Ademais "como mínimo un club viuse abocado a renunciar a competir", explica sobre unhas competicións autonómicas que comezan esta mesma fin de semana nas categorías máis pequenas.

"Sorpréndeme que, á vez que desde a concellería de Deportes se xustifica a falta de instalacións deportivas para a non realización de adestramentos, mantéñanse pechados campos de fútbol como os de Campañó, Cerponzóns ou Ponte Sampaio", acusou o concelleiro do Partido Popular.

Todo iso non se debe, segundo Juncal, "a unha cuestión de criterios sanitarios, non se abren por falta de persoal", acusou.

PARA O CONCELLO HAI "RAZÓNS OBXECTIVAS E DE PRUDENCIA" QUE AVALAN ESTA MEDIDA

O concelleiro de Deportes de Pontevedra, Tino Fernández, saíu ao paso das declaracións de Guille Juncal para defender que "hai razóns obxectivas e razóns de prudencia suficientes para avalar que a día de hoxe as categorías benxamín e prebenxamín non deban utilizar os campos".

Fernández asegura que "as instalacións deportivas de Pontevedra non están pechadas, están abertas e estanse utilizando", pero as limitacións horarias como o toque de queda ou a necesidade de desinfectar as instalacións fan que "haxa menos dispoñibilidade horaria para poder utilizar os campos, e fai que os clubs teñan que priorizar tamén nos seus horarios aqueles equipos que poidan xogar".

"Temos que ser responsables e prudentes", sinala o edil e tenente de alcalde, unha precaución que "ten que incrementarse a medida que baixa a idade".

En todo caso Tino Fernández avanza que "se a situación mellora e se a Xunta suaviza as normas, por exemplo o toque de queda, nós valoraremos tamén suavizar as nosas medidas".

Por último, en relación a instalacións como as de Cerponzóns, Campañó ou Ponte Sampaio "os clubs non presentaron protocolo de apertura", sinala, xa que serían eles os responsables de facer cumprir as medidas establecidas de prevención da covid.