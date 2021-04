Aprazado o partido do Ribadumia fronte ao Estudiantil polo confinamento do conxunto santiagués

Semana de descanso, obrigada, para o Club Deportivo Ribadumia na fase pola permanencia na Terceira División.

O conxunto aurinegro debía recibir este domingo 11 de abril na Senra o Vistalegre Estudantil, pero o choque foi aprazado polo confinamento do conxunto santiagués.

Un positivo por coronavirus horas antes do seu primeiro partido da segunda fase obrigou xa a pasada semana a suspender o duelo entre o Estudantil e a UD Ourense.

Durante estes días, segundo informa a entidade compostelá, os xogadores foron sometidos a probas PCR de control, resultando todas elas negativas a excepción do xogador contaxiado inicialmente. A pesar diso, os futbolistas deben completar un illamento de 10 días, segundo decretan as autoridades sanitarias, ao considerarse contactos estreitos do afectado, e ese confinamento non se cumprirá ata a próxima semana.