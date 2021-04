Lupe Murillo e Carmela Silva na recepción ao Pontevedera CF na Deputación © Mónica Patxot Carmela Silva coa máscara do Pontevedra CF © Mónica Patxot

A presidenta do Pontevedra Club de Fútbol, Lupe Murillo, foi recibida este xoves na Deputación de Pontevedra, institución que é a patrocinadora principal do equipo e que mantén o seu apoio.

Na recepción, na que estiveron presentes a presidenta provincial Carmela Silva xunto ao deputado Gorka Gómez e ao conselleiro económico do club Enrique Mariño, a dirixente granate recoñeceu que "non estou no mellor momento de ánimo e contenta co que estamos a facer", sinalou con respecto á situación deportiva.

Murillo, iso si, prefire esperar ao final de curso para sacar conclusións: "Xa dixen que farei unha avaliación a final de tempada e falarei o que teña que falar", confirmou.

Mentres tanto a presidenta do consello de administración do Pontevedra pediu un último esforzo ao plantel. "Teñen que dalo todo polas cores, pola afección e por quen lles trouxo aquí", afirmou sinalando que o futuro deportivo do equipo "está nas súas mans, depende deles".

Por outra banda, aludindo á situación de pandemia que complicou e moito a obtención de recursos ás entidades deportivas, Lupe Murillo mantén que "tentaremos que non teña unha repercusión importante no económico".

Na súa intervención a presidenta da Deputación, Carmela Silva, mantivo a intención da administración provincial de seguir apoiando ao club granate. "Creo que as administracións temos que apostar por estes clubs, porque son signos de identidade", defendeu Silva sobre en relación a un Pontevedra que "é un equipo que se fai querer".