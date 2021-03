Verducido acollerá o 9 de abril o Selectivo no que Teresa Portela debe confirmar a súa praza olímpica

O camiño de Teresa Portela cara aos seus sextos Xogos Olímpicos, que a converterían na deportista española con maior número de participacións olímpicas, pasa por Verducido.

A pista de piragüismo David Cal do encoro de Pontillón do Castro acollerá o próximo 9 de abril o control selectivo para designar ao Equipo Nacional de kaiak feminino que acuda ás próximas competicións internacionais, incluída a cita olímpica, segundo confirmou a Real Federación Española de Piragüismo.

Noutros ciclos olímpicos, a medalla de bronce mundial no K-1 200 que Portela conseguiu o pasado verán logrando a praza olímpica para España garantiulle a clasificación, pero nesta ocasión a Federación apostou por organizar un proceso selectivo aberto a máis deportistas.

En todo caso a deportista de Aldán si partirá con vantaxe por ese logro, xa que de non impoñerse no Selectivo competiría coa gañadora deste proceso pola praza na Copa do Mundo Sprint de Szeged.

Segundo establecen as bases do control organizado en Verducido, disputaranse unhas semifinais e unha quenda final, con dúas horas de diferenza, permanecendo as inscricións abertas ata o próximo 6 de abril.

Un punto positivo para Teresa Portela, dominadora do kaiak de velocidade nacional nos últimos anos, é que se xogará a súa presenza en Tokyo nunha pista coñecida, a súa segunda casa, onde ten habitualmente a súa sede de adestramento xunto co río Lérez. De feito hai poucas semanas compartía un vídeo nas súas redes sociais facendo series no Pontillón do Castro.

Ademais de designarse a padexeira do K-1 200 para os Xogos, no Selectivo decidirase que deportistas acudirán á Copa do Mundo de Szeged, o Campionato de Europa e o Campionato do Mundo Sénior, neste último caso tamén abrindo o proceso do K-4 500.