As tarxetas amarelas, unha ameaza para o Pontevedra no inicio da segunda fase

Cada aspecto conta para unha segunda fase da tempada na que o Pontevedra xogarase a permanencia e a súa presenza a próxima campaña na Segunda RFEF, e dentro deses pequenos detalles entran en xogo por primeira vez este curso as sancións por tarxetas amarelas.

Imanol García será o primeiro futbolista granate en cumprir castigo por acumulación de amoestacións, ao ver en Guijuelo a súa quinta tarxeta da tempada. Desta forma non poderá estar co equipo na visita do Covadonga a Pasarón o domingo 4 de abril, perdendo Luisito a un dos homes fixos nas súas aliñacións.

Esta ausencia únese á lesión de Borja Martínez, o que volve deixar xusto de efectivos a zona medular, un problema que se repetiu en varias ocasións durante a liga debido principalmente a contratempos físicos. De feito o técnico quedará con dous centrocampistas puros dispoñibles, como son Adrián Cruz e Damià Sabater.

Con todo trátase dun inconveniente, as baixas por sanción, que ameaza con repetirse nas próximas semanas e ademais afectando a homes importantes, xa que outros tres xogadores granates atópanse ao bordo da suspensión.

Nesta situación atópanse os dous dianteiros do equipo, Charles e Rufo, ademais dun dos capitáns, Álex González. Tres pezas clave no Pontevedra e que foron sempre titulares que estiveron dispoñibles.

Con tres tarxetas e algo máis de marxe atópanse tamén Xisco Campos, Oier Calvillo e Borja.