Teucro e Zamora asinan un empate no primeiro partido da fase pola permanencia (23-23)

Sociedade Deportiva Teucro e Zamora asinaron un xusto empate no primeiro partido da fase para evitar o descenso de División Honra Prata. Ambos os equipos, que chegaban á cita igualados a puntos, xogaron de ti a ti sen mostrar unha clara superioridade pero demostraron que loitarán por manterse na categoría de prata do balonmán español.

Golpeou primeiro o Zamora e o Teucro respondeu automaticamente para igualar 1-1 e dar paso a tres minutos cheos de imprecisións, que rompeu Miguel Sío para poñer aos azuis por diante no marcador. Pouco durou o dominio, xa que o Zamora aproveitou unha inferioridade dos locais para endosar un parcial de 0-4, obrigando a Irene Vilaboa a parar o cronómetro aos 10 minutos de xogo (3-5).

O partido entrou na fase de intercambio de goles, onde cada ataque do Teucro era respondido polo Zamora. Así ata alcanzar o 8-10, e con el os 22 minutos de xogo, momento no que os locais aproveitaron un erro en ataque do rival para devolver a igualdade que se mantivo ata chegar ao descanso (12-12).

O paso polos vestiarios sentou mellor ao conxunto visitante, que aproveitou a falta de ritmo teucrista para facer un parcial de 0-3 co que colocaban o 12-15 no marcador, pero os habituais do Teucro apareceron de novo para igualar a 16 no minuto 8.

Volveron baixar os brazos os pupilos de Irene Vilaboa para ceder un 0-2 que, unha vez máis, empataron para dar paso á peor parte do encontro (min. 13, 19-19).

Os erros en ataque por parte de ambos os conxuntos empezaron a sucederse un tras outro. Todo podía pasar, había tempo, pero nin Teucro nin Zamora foron capaces de aproveitar as imprecisións do rival e, en 15 minutos, tan só anotaron 3 goles cada un.

Puido facerse coa vitoria o equipo local se aproveitase o seu último ataque, pero o lanzamento terminou estrelándose no gardameta zamorano.

Finalmente, empate a 23 e repartición de puntos entre Teucro e Zamora no primeiro partido da segunda fase de División Honra Prata.

