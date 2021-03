Luisito, partido a partido: "Pensar máis aló do domingo é confundirse"

A dous partidos para o final da primeira fase da liga na Segunda B, e co Pontevedra a 5 puntos da sexta praza e con poucas opcións de pelexar por outra cousa que non sexa a permanencia na categoría, Luisito prefire non mirar os números e "centrarnos no noso", sen pensar en posibles tropezos de rivais.

O técnico granate prefire ir partido a partido, empezando por vencer o vindeiro domingo 14 de marzo ás 17.00 horas ao Coruxo en Pasarón. "Pensar máis aló do partido do domingo é confudirse", asegura o de Teo.

Pese ao pau que supuxo a derrota en Riazor e os malos resultados que lles situaron nunha posición moi delicada, Luisito defende que "o equipo non se vai vir abaixo", algo que doutra banda sería catastrófico co descenso ameazando baixo os seus pés.

A favor deste plantexamento xoga a crenza de que "esta categoría e este grupo non dá marxe para lamentarse", polo que o equipo, sinala, "traballou ben" esta semana con ganas de mellorar a súa situación.

Na súa habitual roda de prensa dos venres, o adestrador granate tamén se referiu á volta de público ao Estadio Municipal de Pasarón, un aspecto que pode axudar nun momento así. "A pena é que poidan vir tan poucos, pero eu sei que 500 en Pasarón vanse notar como 2.000", asegurou o responsable do banquiño granate a poucas horas dun partido que unha semana máis "é importantísimo".