Iván García colga a medalla de prata no Open de Sofía de taekwondo

Gran papel de Iván García no Open de Sofía, en Bulgaria. O deportista do Mat's de Marín cultivou un gran resultado internacional que lle permite mirar con optimismo cara aos seus próximos retos competitivos.

Iván, que acudía a Bulgaria representando ao seu club, conseguiu a medalla de prata na categoría de +80 quilos. En primeiro lugar superou o británico Jack Ryan con relativa comodidade, e en cuartos superou tamén o iraniano Sajjad Mardani, deportista ben situado na clasificación mundial. Máis complicada era a semifinal, ante un rival xa clasificado para os Xogos Olímpicos como o kazako Ruslan Zapharov. A pesar da gran envergadura do seu contrincante, conseguiu atopar a súa distancia e meterse na gran final.

Na pelexa polo título viuse as caras contra o turco Emre Kutalmis, triplo campión europeo sub-21, nun combate moi igualado que finalmente se decantou na súa contra. A pesar diso resultado esperanzador para o do Mat's marinense.

Menos sorte tiveron as outras dúas representantes do taekwondo pontevedrés nesta cita. Por unha banda a tamén deportista do Mat's, Arlet Ortiz (-57 quilos), superou dúas roldas cedendo só nos cuartos de final ante a principal favorita e medallista olímpica, a británica Jade Jones.

En canto á pontevedresa Sara Cortegoso (Mace Sport), que acudía ao Open na estrutura da Selección Española, viuse superada no seu primeiro combate.

Tras esta cita os tres desprázanse agora directamente a Istambul, onde o próximo fin de semana terá lugar o Open de Turquía.