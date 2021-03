Derrotas do Viaxes Interrías, Umia e Atlético Arousana a falta de dúas xornadas para o final da liga

Partido entre o Mos e o Umia CF © Umia CF

Complícase a recta final da primeira fase da Primeira Nacional para os equipos da comarca. Viaxes Interrías, Umia CF e Atlético Arousana caeron nos seus respectivos partidos a falta de dúas xornadas para a conclusión da liga.

VICTORIA FC 2-0 VIAXES INTERRÍAS

O Viaxes Interrías regresou, un mes despois, o terreo de xogo para enfrontarse ao Victoria FC. As de Sanxenxo, obrigadas a puntuar para pelexar polo ascenso e as vermellas para salvar o seu posto na categoría.

Foi un partido de ti a ti, con ambos os equipos coas ideas moi claras, procurando non cometer erros e realizando unha presión alta para recuperar canto antes o esférico.

O primeiro achegamento con perigo do Viaxes Interrías chegou cando se cumprían os dez minutos de xogo. Carmen sacou baixo paus o saque de esquina de Balo, Connie recibiu o rexeite pero o seu remate foi ás mans da gardameta.

A balón parado tamén chegou a xogada máis clara para o Victoria. Albita botou unha falta perfecta para a chegada de Antía Vázquez, que chegou tarde e non puido rematar con claridade, enviando o balón ao lateral da portería de Tania Cores.

Empezou a sufrir o equipo de Sanxenxo a medida que pasaban os minutos. O Victoria deu un paso adiante para facerse coa posesión do esférico, presionando cada roubo do Interrías e obrigando a buscar pases longos que non atopaban destinatario.

Saíu mellor o Interrías do vestiario, presionando a saída de balón rival e gozando das mellores ocasións. A máis clara, no minuto 54, cando Dapena cabeceou o saque de esquina por encima da portería de local.

Seguiron insistindo as xogadoras de Luís Treviño, con Lola facendo dano pola banda esquerda pero incapaces de penetrar a portería de Carmen.

Alcanzábanse os últimos 10 minutos e todo cambiou. Nun visto e no visto o Victoria sentenciou o encontro con dous goles de Ánxela (minuto 80 e 82), deixando sen tempo de reacción a un Interrías que utilizou os compases finais para tentar reducir distancias.

UD MOS 3-1 UMIA CF

Saíu o Umia cunha presión alta, tentando que o Mos xogase o menos posible e buscasen os balóns longos para xerar gol. Con todo, o equipo local non tivo dificultades para xerar ocasións e, na súa primeira chegada á portería rival abriron a lata. Corría o minuto tres e Lucía Bouzón, ante unha mala basculación do Umia, rematou un centro lateral ao segundo pau e colocou o 1-0 no marcador.

Ata o minuto 20 non chegou a reacción das de Barrantes, que xogaron de ti a ti e gozaron das mellores oportunidades ata o momento.

Ampliou o seu colchón o Mos no minuto 37 por mediación de Paula González, que aproveitou outro centro e puxo o 2-0.

De centro reduciu distancias o Umia antes de chegar ao descanso. Carla Rial mandou un pase perfecto a Nati, que cabeceou á rede para colocar o 2-1 co que se alcanzou o intermedio.

Tras o paso polos vestiarios o Umia deu un paso adiante e non saíu da área rival, gozando dun total de 17 saques de esquina que o Mos despexaba como podía. Rial, Cris e Domi tiveron nas súas botas o gol do empate que nunca chegou a pesar de merecelo.

Xa no desconto, Andrea Otero, nunha das poucas chegadas do Mos na segunda metade, aproveitou un mal despexe de Noa e sentenciou co 3-1.

ATLÉTICO AROUSANA 1-3 SÁRDOMA

Dura derrota do Atlético Arousana esta fin de semana, que mostrou unha boa cara pero non puido vencer ao Sárdoma. Cedeu a iniciativa o equipo local, mentres as de Vigo combinaban e tentaban construír as xogadas desde atrás mentres as de amarelo resgardaban a portería.

Laura puido inaugurar o marcador para o Arousana, pero o seu remate foise pegado ao poste da portería dun Sárdoma que fixo o primeiro gol cando se alcanzaban os minutos finais do primeiro acto. (Paula Monteagudo, min. 41).

Despois do descanso, as de Vilagarcía seguiron co mesmo formulación e, esta vez si, Laura Otero, despois dunha parede con Carolina cruzou o balón desde a esquina da área grande para anotar o gol do empate (min. 49).

Tras o gol chegaron as ocasións para ambos os conxuntos, pero foi o equipo vigués o que mellor as aproveitou, anotando o 1-2 tras un centro envelenado que Andrea Mariño coou na portería de Iria Ferreiro.

Cambiou o sistema Nando González, acumulando máis xente no campo contrario para buscar o empate. Xerou espazos o Arousana e así, nunha contra, o Sárdoma plantouse na área local e, nun un a un coa defensa e tras un rexeite, Noelia Pereira anotou o 1-3 co que finalizou o partido