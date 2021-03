Marín creará unha oferta deportiva infantil de cara o último trimestre do curso escolar

Os clubes deportivos de Marín que non puideron adestrar durante este tempo por mor da pandemia, volverán á carga nas próximas semanas.

O concelleiro de Deportes, Antonio Traba, anunciou este sábado que o seu departamento, man a man cos clubes, está a traballar na organización dunha oferta de dúas horas por semana para que os nenos e nenas de 4 a 12 anos que practiquen tenis, bádminton, tenis de mesa u outros deportes poidan adestrar.

A intención de Traba é "poder ter toda esta oferta organizada de cara a finais de mes" e adiantou que están a deseñar un campamento multideporte, en horario de mañá, para os días de Semana Santa.

O resto dos deportes que están adestrando e competindo con normalidade desde setembro, están seguindo as normas de uso das instalaciones que o Concello elaborou para garantir o cumprimento dos protocolos sanitarios aprobados pola Xunta.

Tamén, coa flexibilización das medidas e a activación das categorías locais e provinciais de base por parte das federacións, están a configurar os horarios para ir reactivando pouco a pouco todos os deportes.

Por outra banda, aínda que a piscina municipal aínda non abriu, fontes do goberno local explicaron que están a xestionar a concesión coa empresa para poder articular a reapertura, xa que, de momento é imposible a rendibilidade do servizo seguindo os criterios establecidos polas medidas de seguridade.