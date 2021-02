Dous erros defensivos condenan o Ribadumia ante o Estradense (2-1)

Nova derrota do Ribadumia esta tempada, esta vez ante o Estradense. Penúltimo e antepenúltimo, empatados a puntos, recuperaron o partido aprazado polo covid para medirse antes de afrontar a recta final de tempada. Aínda que se adiantaron os aurinegros cun gol de Cheri, os locais aproveitaron dous erros defensivos para dar a volta o marcador y sentenciar en 2-1.

Saíron ambos os equipos realizando unha presión alta, tentando provocar o erro rival na saída de balón. O partido non tiña dono e as ocasións con certo perigo sucedían a balón parado nos dous lados do campo.

A mellor oportunidade chegou cando se cumpría a medianía do primeiro acto e foi para o Ribadumia. Despois dun saque de banda, Diego Abal recibiu só en banda esquerda pero o seu disparo foise por encima da portería de Coke (min. 23).

Despois do intermedio, o Ribadumia non tardou en poñer a balanza ao seu favor. Saíron co balón xogado, pasando por todos os xogadores ata chegar a campo rival, onde trenzaron unha xogada ata atopar a Cheri, que se coou ás costas da defensa para recibir e anotar o primeiro gol do partido. Pouco despois, Fran Fandiño tivo nas súas botas o 0-2 pero un defensor local sacou o seu disparo baixo palos.

O gol do empate chegou despois dun saque de porta do Ribadumia. O defensor do Estradense adiantouse á súa marca e cabeceou o esférico ao campo rival, onde recibiu o extremo local que centrou ao segundo pau desde onde Brais Calvo puxo o 1-1 (min. 67).

Pouco despois, no minuto 74, o equipo local deu a volta ao marcador. Despois dun saque de banda no que pillaron durmida á zaga aurinegra, Piñeiro recortou aos seus dous defensores para sacar un zurdazo que se coou pola escuadra, imposible de para Rober Pazos..

Co 2-1 alcanzouse o asubío final e con el, outra derrota para un Ribadumia que segue penúltimo.

Consulta a acta do Estradense-Ribadumia.