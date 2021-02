Partido entre Ribadumia e Alondras © CTA Pontevedra

Arosa e Ribadumia seguen sen coñecer a vitoria no que vai de ano. Os de Rafa Sáez sumaron esta fin de semana ante o Choco o seu quinto empate consecutivo despois de adiantarse por partida dobre no marcador. Pola súa banda, o equipo aurinegro chegou ao descanso dominando no marcador pero o Alondras deu a volta ao partido con dous goles de Luismi

CHOCO 2-2 AROSA

Quinto contra segundo víronse as caras este domingo en Santa Mariña. Campo complicado onde o Choco segue invicto tras asinar táboas ante o Arosa.

Comezou mellor o equipo visitante, que tivo o dominio do esférico aínda que sen crear demasiado perigo na área rival. Con todo, cando se alcanzaba o cuarto de hora de encontro, o colexiado pitou a pena máxima sobre Kilian e Pedro Beda enviou á rede.

Tras o gol as forzas niveláronse. O Choco deu un paso adiante para poñer en aprietos aos de Rafa Sáez e devolver a igualdade ao marcador. Conseguiuno cando se chegou ao minuto 30 de xogo, Covis aproveitou un erro na defensa rival e rematou un centro que lle chegou desde a banda dereita, sen que Álex Cobo puidese facer nada.

Aínda que parecía que ao descanso chegaríase con táboas no marcador, outro fallo defensivo devolveu a vantaxe para o Arosa. Julio Rey estivo máis listo que defensa e guardamenta e rouboulles a carteira. Non desaproveitou a súa oportunidade o capitán arlequinado, que puxo o 1-2 co que se chegou ao descanso.

Tras o intermedio, o dominio no terreo de xogo foi para os de Redondela. Aínda que tivo Cotilla o terceiro para o Arosa cando se alcanzaba o minuto 60, foi o Choco o que se viu recompensado cun gol de Óscar Gil, que apareceu para rematar á rede uno dos moitos centros cos que estaban a xerar perigo (min. 67).

Quedaban 15 minutos e as forzas igualáronse. Tentouno a balón parado o Arosa cunha falta de Pedro Beda. Cortegoso non puido atallar e deixou o balón morto na área pero que Mon desaproveitou e enviou por encima da portería tola. Xa no tempo de desconto chegou a polémica por unha posible man na área arlequinada pero o árbitro non a sinalou.

Un punto máis para o Arosa que suma o seu quinto empate consecutivo que o mantén no segundo posto de Terceira División.

Consulta a acta do Choco-Arosa

RIBADUMIA 1-2 ALONDRAS

Dura derrota para o Club Deportivo Ribadumia no seu regreso á competición despois de dúas semanas afastado dos terreos de xogo. En fronte, un Alondras que chegaba á cita na mesma situación que os aurinegros, dúas xornadas sen xogar por semellante motivo, un brote de covid nas súas filas.

Comezou mellor o equipo visitante, co dominio total do esférico pero sen crear sensación de perigo máis aló da ocasión que Jesús Varela estrelou no pau. Mentres, o Ribadumia buscaba algunha opción ao contragolpe ou a balón parado.

Foi cun saque de esquina cando se adiantou o conxunto aurinegro. Cando se alcanzaba a primeira media hora de xogo, Charles se zafó da defensa para rematar un córner ao primeiro pau e poñer o 1-0 co que se alcanzou o descanso.

As sensacións tras o paso polos vestiarios eran similares ás da primeira metade. O Alondras seguía sendo superior e, cando se alcanzou o minuto 60, lograron plasmala no marcador cun gol anotado por Luismi, que soubo aproveitar o balón que quedou solto na área.

Non houbo reacción do Ribadumia, mentres que o Alondras mantívose firme para darlle a volta ao marcador cun disparo co que Luismi asinou o seu dobrete.

Co partido en contra, este vez si, adiantou liñas o equipo local, que puido cun remate de Cris López tras un centro de Cerqueiras.

Cuarta derrota consecutiva para o Ribadumia, que se mantén na undécima posición igualado a quince puntos co Estradense e a un da UD Ourense.

Consulta a acta do CD Ribadumia-Alondras