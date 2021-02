O Viajes Interrías vence o Vitoria CF e é máis líder (1-3), e empate sen goles no duelo de pechacancelas entre Arousana e Valladares

Partido entre o Victoria CF e o Viajes Interrías © Viajes Interrías Partido entre o Victoria CF e o Viajes Interrías © Viajes Interrías

O Viajes Interrías afiánzase no liderado de Primeira Nacional tras gañar este domingo ao Victoria CF por 1-3 nun partido no que o equipo de Sanxenxo demostrou ser superior, sobre todo na segunda metade. Pola súa banda, o Atlético Arousana séguese afundindo no pozo do descenso ao sacar un punto da visita do Valladares ao campo da Lomba.

VICTORIA CF 1-3 VIAJES INTERRÍAS

Partido de alta intensidade o disputado entre Victoria CF e Viajes Interrías no campo da Grela. Ambos se xogaban o liderado e así o demostraron, realizando unha presión alta en campo contrario e procurando non cometer erros que puidesen decantar a balanza.

Así se alcanzou a primeira media hora de xogo, sen claras ocasións para ningún equipo e concentrando e xogo no medio do campo.

No minuto 34 chegou o punto de inflexión. Mery roubou o esférico á defensa coruñesa e buscou a Connie, que superou por alto á porteira local para poñer o 0-1 que tanto custara anotar. Nese momento o Victoria deu un paso adiante e comezou a xerar perigo no campo dun Interrías, que tentou aguantar o resultado como puido ata chegar ao descanso.

Tras o intermedio, o Interrías saíu máis activo, deixando atrás os malos minutos da primeira metade. Así, nada máis iniciarse o segundo acto, Lola apareceu para estrearse como goleadora ao aproveitar un erro defensivo da porteira local.

Non conformadas co 0-2, o Interrías seguiron pelexando para demostrar que querían quedar cos tres puntos que as afianzaría no liderado. Desta maneira, Ainoa fíxose co esférico e iniciou a xogada do terceiro tanto. Trenzando ao primeiro toque o balón ata chegar a Raquel, que desprazou por banda dereita ata a liña de fondo para sacar un centro que cabeceou Connie á rede (min. 68).

Aínda quedaba tempo para a reacción do Victoria, que deu un paso adiante para facer sufrir ao equipo de Sanxenxo nos instantes finais de partido. Aínda que recortou diferenzas Ceti desde o punto de penalti no minuto 77, o Viajes Interrías foi capaz de aguantar para levar a vitoria por 1-3.

ATLÉTICO AROUSANA 0-0 CD VALLADARES

Empate sen goles no duelo de pechacancelas disputado este sábado na Lomba. O Atlético Arousana, que chegaba á cita como favorito para facerse coa vitoria despois dos bos obtidos tras o cambio de adestrador, non puido facer nada para levar os tres puntos ante o Valladares.

Tentouno de todas as maneiras o equipo vilagarcían que, aínda que non mostrou o mesmo nivel e intensidade que nas últimas xornadas, si tivo as suficientes ocasións para vencer ao faroliño vermello.

A iniciativa de xogo levouna o Valladares, que iniciaba sen problemas ante un Arousana replegado na súa propio campo pero que roubaba con facilidade para buscar os espazos e xerar dano ao rival. Froito diso, chegaron un total de cinco man a man en toda a primeira metade que as locais non foron capaces de materializar.

A segunda metade seguiu o mesmo guion que a primeira, pero cun Valladares que tivo a opción de facerse cos tres puntos ao poñer en apertos ao rival cos balóns parados, punto débil para elas. Con todo, os minutos seguiron pasando e ningún equipo foi capaz de abrir a lata. Finalmente, 0-0 no marcador e un punto máis para un Arousana que segue sen saír do pozo (8, 7 puntos).