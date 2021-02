Un positivo por covid no Cisne obriga a suspender o partido ante o Granollers deste sábado

A situación complícase para o Dicsa Modular Cisne que se volveu a ver afectado pola pandemia da covid-19. Segundo comunicou o club pontevedrés, un xogador das súas filas deu positivo en coronavirus e víronse obrigados a suspender o partido ante o Granollers que se ía a disputar este sábado ás 17:00 horas no Pavillón Municipal.

Non é a primeira vez que a covid golpea ao club branco. No mes de outubro deuse o primeiro caso no plantel despois de enfrontarse ao Cuenca Ciudad Encantada e agora a historia volve repetirse xa que, o último partido disputado polo equipo dirixido por Jabato tras o parón da Liga Asobal polo Mundial foi o pasado martes fronte o mesmo rival.