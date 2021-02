O Pontevedra afronta sen Churre unha "gran final" para manterse na loita pola Primeira RFEF

Partido entre Pontevedra e Racing de Ferrol en Pasarón © Cristina Saiz

En can fraco todo son pulgas, di un refrán que ben pode aplicárselle ao Pontevedra nas últimas semanas. O conxunto granate recibe este sábado ás 17 horas ao Zamora, segundo clasificado, cunha nova baixa pola lesión. Churre sufriu unha pequena rotura no isquio dunha das súas pernas que o terá parado durante as dúas próximas semanas.

Pasarón acollerá mañá "unha gran final" para os de Ramos, obrigados a sumar os tres puntos para reengancharse á pelexa por un dos tres primeiros postos da táboa que garanten o pase, a próxima tempada, á Primeira RFEF. "A verdade que estamos a ser un pouco pesados dicindo que todos os partidos eran finais case desde principio de tempada por como está deseñada a competición, pero si, esta vez é unha gran final e temos a sorte de xogala en Pasarón e hai que gañar", sostén con determinación o adestrador do Pontevedra.

Dada a mala dinámica e as dúbidas que rodean ao equipo, non sería desatinado crer que xogar sen a presión dunha afección tan esixente como a granate podería favorecer ao equipo. Algo que Jesús nega taxantemente. "Queremos público", subliña o adestrador que estraña o apoio dos "3.000 ou 4.000 fieis" que acudían regularmente a Pasarón antes da pandemia. Quéixase tamén Ramos por unha regulación desigual que permite a equipos como o Zamora dar acubillo a 1.500 afeccionados no encontro de ida e que en Pasarón o aforo estivese sempre limitado a un máximo de 500 persoas.

Nin a falta de público, nin a serie de lesións, nin a mala sorte serven de escusa no vestiario de Pasarón. En oito días, o Pontevedra xogará tres partidos que poden situalo de novo nos postos altos da táboa ou dar practicamente por fracasada a tempada. Pon como exemplo o técnico marinense ao Compostela, que foi capaz de enlazar dúas vitorias consecutivas e escalar á zona nobre da clasificación. "Pero temos que gañar estes tres partidos", insiste.

E terá que facelo sen Adrián Cruz, que aínda non toca balón e non se espera o seu regreso ás convocatorias ata finais de mes; nin Churre, caído esta semana. "Desde que se lesionou Romay foron caendo xogadores, ben por lesións, por sancións ou por casos covid. Primeiro afectounos ao centro do campo, daquela a dianteira e agora os centrais. Non tivemos sorte", lamenta o preparador sen querer empregar esta circunstancia como escusa.

A deusa Fortuna leva tamén parte de culpa na falta de puntos das seis últimas xornadas. "O equipo está a merecer gañar", sostén Ramos. "Ás veces o traballo non sempre dá vitorias, fainos falta un chisco de sorte", engade.

Sen ela terao moi complicado o Pontevedra para dobregar a un dos equipos máis en forma da competición. Recentemente ascendido a Segunda B, o Zamora marcha en segunda posición cun estilo de xogo sólido e un equipo moi cohesionado que lle serviu para sumar puntos ante rivais chamados a estar moi por encima dos casteláns na táboa. "Xa en Terceira tiña xogadores moi bos para Segunda B, levan 2 ou 3 anos traballando da mesma forma e iso nótase", encomia o técnico granate.

A súa capacidade para combinar en fase ofensiva con Hernández e o exgranate Carlos Ramos como principais referentes en ataque é unha das grandes preocupacións do corpo técnico granate, que tampouco se despista do seu perigo a balón parado ou a súa férrea defensa posicional. Con todo, confía Jesús en que o Pontevedra saiba atacar os puntos débiles do Zamora, un equipo que sofre sen balón e débil na transición defensiva, para conseguir a vitoria.

Só lle serve a vitoria ao Pontevedra este sábado. Jesús Ramos sábeo, o seu futuro no banco depende en gran medida de lograr os tres puntos. "Só estou preocupado porque o equipo traballa, ten moita actitude e segue mellorando, pero non se gaña. Iso é o que nos amola", recoñece o técnico coa esperanza de que o enfrontamento contra o Zamora supoña un punto de inflexión.