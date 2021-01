Jacobo Soler, do Atletismo Rías Baixas, colócase quinto na clasificación nacional sub 23 dos 200 metros

Jacobo Soler, atleta do Club Atletismo Rías Baixas, ascendeu á quinta posición do ranking nacional sub 23 despois de conseguir unha das súas mellores marcas na competición nacional celebrada este sábado en Madrid.

O sub 23, que acudiu este sábado á competición nacional celebrada no polideportivo de Gallur (Madrid) debido á falta de competicións de Galicia, acudiu á cita para mellorar a súa marca persoal e parou o cronómetro nun tempo de 22.33 nos 200 metros.

O pupilo de Gonzalo Méndez leva practicando atletismo desde hai tan só dous anos e xa é unha das grandes revelacións do club.

A próxima cita do novo talento será no nacional de Valencia que se celebrará durante o 12 e o 13 de febreiro.