Un Arxil minguado polas baixas busca cortar a súa mala serie fronte ao recentemente ascendido Rosalía

Partido entre Arxil e Ibaizábal no CGTD © Cristina Saiz

O Arxil recibe este sábado, ás 19.30 horas no CGTD, ao Ulla Oil Rosalía nun partido que pode marcar un punto de inflexión na marcha de ambos os equipos, inmersos na carreira por escapar da zona baixa da clasificación.

As verdes afrontan o partido plenas de confianza a pesar de perder os dous últimos encontros. As de Mayte Méndez ofreceron boa imaxe e moi bos minutos de xogo no cruzamento contra o Celta Zorka, no que a vitoria se lle escapou polos pelos. Con todo, a adestradora ten dúas baixas moi sensibles. Non poderá contar con María Lago, lesionada, nin con Bineta, que esta semana se desvinculou do club.

Estas ausencias obrigarán ao resto de xogadoras a dalo todo na cancha para poñer fin á mala serie e achegar ao cuado pontevedrés ao obxectivo da permanencia.

Ademais, desde a dirección deportiva traballan na procura dun recambio para Bineta. "Temos varios nomes encima da mesa e non queremos precipitarnos", sinalan.

Sobre o rival, un equipo novo e recentemente chegado á liga Feminina 2, alertan de que a pesar da súa falta de experiencia souberon plantar cara a equipos de maior nivel que se traduciron en vitorias tan complicadas como a de Barakaldo ou a axustada derrota en Azpeitia. As de Mayte Méndez deberán controlar o xogo interior da pivot brasileira Leticia Soares para poder asegurarse a vitoria.