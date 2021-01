Pontevedra-Racing de Ferrol, un partido marcado en vermello no calendario

Desde o 22 de novembro leva o Pontevedra sen catar o sabor do triunfo en liga. É verdade que desde entón ademais de dous empates e a súa primeira derrota do curso chegou o parón do Nadal e a suspensión da primeira xornada do ano, ademais dunha Copa do Rei que deixou gran sabor de boca, pero tamén é certo que o triunfo se antolla necesario para gañar tranquilidade no inicio da segunda volta da competición consolidándose nos primeiros postos.

Para iso será necesario dobregar este domingo (17.00 horas, TVG2) no Estadio Municipal de Pasarón a un Racing de Ferrol que chega máis necesitado, a un punto (cun partido máis que os granates) e coa obriga de vencer para non verse descolgado na pelexa por entrar entre os tres primeiros.

Dous rivais directos nun duelo de alta tensión que, a recado, pouco parecerase ao da primeira volta na Malata. "Los partidos nunca son iguales", advirte Jesús Ramos, que espera a Racing rabioso tras caer a última xornada fronte ao líder Unionistas "pese a no hacer un mal partido", sinala o técnico.

Ramos espera un cadro ferrolán que xogue un esquema de 5-3-2, cambiando a defensa de 4 de principio de curso, no que non estará o sancionado Yeferson Quintana, central que anotou os dous goles racinguistas na xornada inaugural e que será a única baixa do seu equipo. Tampouco será da partida Charles no Pontevedra por sanción, uníndose aos lesionados Romay e Adrián Cruz. O resto do plantel si estará en disposición de vestirse de curto.

Pola parte dos ferroláns, o seu adestrador Emilio Larraz non contará aínda presumiblemente coa recente fichaxe dos seus, o centrocampista Juan Bautista. Larraz recoñece que o Racing pisará a cidade de Lérez nun momento delicado, polo que "lo de menos es que sea e Pontevedra, que sea Pasarón... nosotros necesitamos volver a sentirnos bien en el campo y ganar", sinalou na previa.

O técnico visitante encomia a un conxunto granate que ve como "muy completo", pero avisa que "vamos a ir a Pontevedra a intentar ser nosotros los dueños del partido". O duelo está servido.

O colexiado do encontro será o castelán-leonés Eder Mallo Fernández.