O Cisne suspende o Memorial Luaces que lle ía a enfrontar ao Atlético Novás

Só era unha cita amigable, de preparación en pleno parón da competición, e ese foi ao final o problema.

O Club Cisne viuse obrigado a suspender o tradicional Memorial Luaces, que ía disputar leste mesmo venres (19.30 horas) no Pavillón Municipal dos Deportes recibindo o Atlético Novás.

O partido xa fora adiantado media hora antes as novas restricións impostas en Galicia para conter a pandemia de Covid, pero finalmente ante as dificultades para desprazarse ata Pontevedra, o equipo do Rosal pediu ao Cisne cancelar o choque.

¡IMPORTANTE! Se suspende el encuentro de esta tarde del XXVII Memorial Manuel Luaces entre el DICSA Modular @ClubCisneBalonm y el @atleticonovas por problemas del equipo visitante para desplazarse a Pontevedra...¡Perdonad las molestias! pic.twitter.com/i35EFbfpap — DICSA Modular Club Cisne Balonmano (@ClubCisneBalonm) January 15, 2021

O encontro programouse para este venres 15 de xaneiro para servir de primeira toma de contacto competitiva do ano para ambos os dous equipos, coa competición da Liga Asobal e a División de Honra Prata parada.

A intención do Cisne é, polo menos, poder disputar outro partido amigable antes de que se retome a competición.