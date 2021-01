Un gromo de covid-19 na UD Ourense obriga a suspender o partido contra o Arosa

Partido entre o Arosa e o Ribadumia na Lomba © Cristina Saiz

Dous casos detectados en probas de antíxenos a senllos xogadores da UD Ourense esta semana acenderon as alarmas no Couto. Días despois, outros membros do primeiro equipo presentan síntomas compatibles coa enfermidade. O cadro ourensán comunicou a situación ás autoridades sanitarias e a Real Federación Galega de Fútbol, que confirmou a suspensión do partido desta fin de semana contra o Arousa SC.

No momento en que se coñeceron os positivos, o club ordenou suspender toda a actividade deportiva, incluídos os adestramentos. Ademais, realizaron unha nova rolda de PCRs a todo o plantel para coñecer o alcance exacto dos contaxios.

É o segundo partido aprazado consecutivo para o Arosa, que non puido enfrontarse ao Arenteiro na pasada xornada pola mesma razón. Ademais, o cadro do Carballiño tampouco xogará esta fin de semana contra o Ourense CF para garantir a seguridade de todos os xogadores.