Álex Chan queda sen Mundial de balonmán por un brote masivo de Covid na selección de Estados Unidos

O soño mundialista do pontevedrés Álex Chan terminou antes de empezar. O xogador do Club Cisne Balonmán non estará finalmente no Campionato do Mundo que arrinca leste mesmo mércores 13 de xaneiro en Exipto, ao retirarse do mesmo Estados Unidos a última hora debido a un brote de coronavirus.

Chan, do mesmo xeito que o resto da selección norteamericana coa que ía disputar o Mundial ao posuír a dobre nacionalidade, atopábase en Dinamarca, lugar escollido para a concentración de preparación na que era a súa primeira presenza internacional.

Con todo a escasas horas de poñer rumbo a Exipto, Estados Unidos confirmou que as probas PCR aos que foron sometidos revelan que "a maioría dos nosos xogadores e corpo técnico resultaron positivos nos test".

"Os afectados atópanse en corentena sen ser posible viaxar ao Cairo", explica nun comunicado USA Handball.

Tamén se viu nunha situación similar o combinado nacional da República Checa, con polo menos 15 positivos, polo que o lugar de ambas as seleccións na cita mundialista será ocupado por dous equipos reserva, Macedonia do Norte e Suíza.