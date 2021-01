A 'Rara, pero San Silvestre' supera o milleiro de rexistrados

Un dos obxectivos do 'Rara pero San Silvestre' cumpriuse nos últimos días, a de superar os 1.000 rexistrados na popular proba, que nesta edición reformuloude para adaptarse á pandemia e á que aínda lle faltan uns días para chegar ao seu fin.

Ata o 15 de xaneiro pódese participar no evento organizado pola Sociedad Gimnástica coa colaboración do Servizo Municipal de de Deporters do Concello, dándose de alta na web do club atlético (www.sgpontevedra.com).

Ademais do milleiro de rexistrados, os participantes completaron xa máis de 10.000 quilómetros polos diferentes itinerarios habilitados.

A Illa das Esculturas, seguida da Senda do Lérez, son os dous roteiros que acumulan un maior número de quilómetros completados, pero á zaga séguenlle o resto de opcións: A Xunqueira de Alba, ponte do Burgo-ponte das Correntes, miradoiro da avenida de Marín-ponte dos Tirantes, Alameda, Senda do Gafos, O Gorgullón, Miradoiro de Monte Porreiro e o Pontillón do Castro (3.360 metros).