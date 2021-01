A data do Pontevedra-Guijuelo, nas mans da RFEF

Cando se disputará o partido entre Pontevedra e Guijuelo aprazado polo temporal de neve? É unha pregunta que só a Real Federación Española de Fútbol (RFEF) pode responder, e espérase que o faga sen moita dilación.

Será o organismo reitor da competición nacional a que decida, ao non existir acordo entre os clubs.

O Pontevedra xa confirmou o domingo que a súa intención, e así cursou solicitude á RFEF, é poder recuperar a xornada este mesmo mércores no Estadio Municipal de Pasarón 13 de xaneiro ás 19.00 horas por ser unha data que permite "non alterar o calendario de competición establecido, permitindo así mesmo ao Guijuelo o seu desprazamento a Pontevedra con total normalidade", explicou o club granate.

Con todo o seu rival non está polo labor de completar dous desprazamentos esta semana a Galicia, xa que o domingo visitará o municipal vigués de Barreiro para enfrontarse ao Celta B.

De feito, e aínda que non mostrou a súa postura de maneira oficial, o Guijuelo limitouse este luns para confirmar o plan de traballo semanal do seu primeiro plantel, fixando para o mércores 13 adestramento ás 11.00 horas, e non un desprazamento para disputar o encontro aprazado.

La plantilla entrenará en el día de hoy en el ALFONSO SAN CASTO debido a las malas condiciones del MUNICIPAL LUIS RAMOS por el temporal



Agradecemos al @AytoSantaMarta y @UDSantaMarta las facilidades.



el PLAN DE TRABAJO de la semana

Se a Federación non acepta a proposta do Pontevedra, unha das opcións é recolocar o partido na data que reserva o calendario para eventualidades, o 28 de febreiro.