Rara, pero sempre solidaria San Silvestre

Representantes do goberno municipal na xornada inaugural da 'Rara, pero San Silvestre' © Mónica Patxot Panel informativo dos contenedores para o Banco de Alimentos da San Silvestre © Concello de Pontevedra

Na edición máis peculiar da carreira, os organizadores desta Rara, pero San Silvestre non queren deixar atrás a natureza solidaria que sempre caracterizou á proba deportiva de fin de ano, que mestura a actividade física co ambiente do Nadal, familiar, lúdico e solidario.

A Concellería de Deportes e a Sociedade Ximnástica decidiron instalar nos primeiros metros dos nove circuítos dispoñibles uns contedores para que as persoas que o desexen poidan depositar neles a súa axuda solidaria para a campaña de apoio ao Banco de Alimentos que se repite cada ano.

Os contedores instalaranse nas pontes dos Tirantes e do Burgo; en Domingo Fontán, na Xunqueira de Alba, no miradoiro sobre a ría de Corbaceiras, na avenida de Montero Ríos, na confluencia entre O Gorgullón e Eduardo Pondal, no parque do miradoiro de Monte Porreiro e no Puente das Palabras.

"Os alimentos depositados serán recollidos periodicamente por persoal autorizado para que non se acumulen moitas cantidades. Os alimentos tamén poden depositarse directamente nos almacéns do Banco de Alimentos de Pontevedra, que teñen a súa sede na rúa Faustino Santalices. Ademais, as persoas que queiran colaborar economicamente co labor desta entidade social terán a posibilidade de facelo a través do código 01139 da plataforma Bizum", explicou o concelleiro de Deportes, Tino Fernández, que espera que todos os contedores queden instalados ao longo da xornada deste mércores.