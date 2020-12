O grupo de elite do tríatlón do CGTD concéntrase en Lanzarote

Pablo Dapena e Gómez Noya adestrando en Lanzarote © Pablo Dapena

O grupo de adestramento de tríatlon do CGTD, encabezado polo pentacampeón do mundo Javier Gómez Noya, pon rumbo a Lanzarote. O laureado deportista ten previsto aterrar alí o 6 de xaneiro xunto ao vigués Antonio Serrat para preparar as competicións previas aos Xogos Olímpicos. Uns días despois uniráselles o pontevedrés Pablo Dapena e logo o resto de integrantes do equipo de elite xunto aos adestradores Carlos David Prieto e Jonathan Cancela.

O centro de operacións do equipo pontevedrés, que permanecerá na illa, en principio, durante todo o mes de xaneiro, será o resort Sands Beach de Lanzarote.

O equipo aproveitará a súa estancia na illa para realizar intensas sesións de traballo físico e rodaxe polas estradas canarias. O obxectivo é preparar as próximas competicións da mellor forma posible, algo que o inverno galego complica polas baixas temperaturas e as choivas.

Non é a primeira vez que os triatletas do Centro Galego de Tecnificación Deportiva se concentran neste lugar. Xa o ano pasado permaneceron alí concentrados e o propio Dapena permaneceu na illa, primeiro cos seus compañeiros de Pontevedra e logo cos integrantes do seu equipo, durante todo o inverno e comezos da primavera.