Bronce para o equipo feminino da Gimnástica no campionato galego de probas combinadas

A Sociedad Gimnástica de Pontevedra pechou o ano atlético co bronce que obtivo o seu equipo feminino no campionato galego de probas combinadas que se celebrou esta fin de semana no Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra.

Carla Rivas (2.204 puntos), Andrea Villaverde (2.168 puntos) e Raquel de la Torre (2.160 puntos) foron as tres atletas que lograron situar ao club pontevedrés nesta terceira praza, ao sumar un total 6.532 puntos.

Ademais das combinadas, o CGTD de Pontevedra tamén acolleu o campionato galego de fondo e medio fondo en categorías sub10, sub12 e sub14.

Nel, competiron diferentes atletas das categorías menores do club.

Na proba de 500 metros participaron Paio Estévez, Paco Lamas, Paula Lago e Emma Daporta e na carreira de 1.000 metros lisos fixérono Anxo Jamardo, Mauro Alexandre e Noelia Quiñones.

Neste campionato galego tamén competiu con éxito o Club Deportivo Pinarium de Marín, que obtivo dúas medallas de ouro. Foron as de Martín Otero e Pablo Barreiro nas carreiras de 500 metros e 1.000 metros respectivamente, en categoría sub10.

Desde o club destacan ademais as boas actuacións de Breixo García, Álvaro González, Marta Rosales, Lois León, Pedro Ojea, Pablo Rosales e Lorena Patiño, que melloraron as súas marcas persoais ou estiveron moi preto delas.