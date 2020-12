O Cisne vende cara a súa derrota fronte ao Ademar no seu último partido do ano (25-29)

Partido da Liga Asobal entre Cisne e Ademar León © Mónica Patxot

Tentouno, pero o Dicsa Modular Cisne non puido despedir o ano con vitoria na Liga Asobal. Claro que como rival no seu último compromiso oficial de 2020 tiña ao potente Ademar de León de Manolo Cadenas. Aínda así os pontevedreses venderon cara a súa derrota e a pesar de ir a remolque no electrónico durante todo o encontro, en ningún momento perdéronlle a cara.

Comezou o choque cun intercambio de golpes que a priori non favorecía aos locais. A pesar diso conseguían manter a igualdade no primeiros cinco minutos (3-3), ata que a rochosa defensa 6-0 dos leoneses empezou a pasar factura. Iso unido á facilidade coa que chegaban os goles do Ademar no primeiro tramo do partido fixo que nun dicir amén e cun acertado Gonzalo Pérez Arce no extremo se pasase ao 3-6.

Unha discutida exclusión, unida a uns 7 metros non pitado sobre Ramos que enfadou á parroquia cisneísta, facilitou que os visitantes abrisen unha importante vantaxe de 4-9 ao fío do minuto 10 que obrigaba ao Cisne para pedir tempo morto na busca de cambiar a tendencia.

A desvantaxe chegou a ser de 6 goles, pero non estaba polo labor o Cisne de renderse. Jorge Villamarín empezaba a coller temperatura na portería (terminaría con preto dun 40% de paradas) e cun gol de Chan de penalti e dous de Prezado o equipo enganchábase ao partido (9-12) facendo reaccionar a Manolo Cadenas.

Seguía dominando Ademar, pero cada vez con maiores dificultades sobre todo á hora de anotar. Aínda así o desacerto do Cisne nalgúns ataques era penalizado para chegar ao descanso cun claro 13-17.

Foi á volta dos vestiarios cando definitivamente os pontevedreses demostraron ao seu rival que ía ter que suar para levar os puntos do Municipal. Así, nun inicio fulgurante os de Jabato subiron o seu nivel defensivo e materializárono nun parcial de 3-0 (16-17) que era toda unha declaración de intencións.

A emoción subía por momentos, cos locais facendo a goma e sempre a remolque ata que tras unha recuperación de Ramos en defensa Preciado poñía o 19-19 no marcador a falta de algo máis de 20 minutos. Eran os minutos de maior tensión sobre a pista, aínda cos visitantes levando a iniciativa pero co Cisne ao seu rebufo.

Foi así ata o 22-23. Villamarín con outra gran intervención daba aos seus compañeiros a posibilidade de empatar a 8 minutos da conclusión. Non o lograron, e case sen tempo para a reacción chegou un parcial demoledor de Ademar para terminar sentenciando grazas ao canón de Tin Lucin no lanzamento exterior, decisivo cos seus goles (9 en total) en momentos decisivos. O electrónico disparouse ata o 23-28, cun Cisne que quedou entón sen capacidade de reacción.

A pesar de todo, honrosa derrota dun equipo que se gañou un merecido descanso, xa que a Liga Asobal non regresará ata o mes de febreiro polo seu tradicional parón de seleccións durante o primeiro mes do ano. Ese parón chega cos pontevedreses na décimo cuarta posición con 7 puntos, con todas as súas opcións intactas de pelexar na segunda metade da tempada pola permanencia na máxima categoría.

DICSA MODULAR CISNE (25): Jorge Villamarín, Pablo Picallo (2), Andrés Sánchez (3), Preciado (7), Miguel Simón, Jose Leiras, Alejandro Conde -sete inicial- Álex Chan (7, 4p), Javi Vázquez, Pombo, Pablo Gayoso (2), Daniel Ramos (3), Daniel López (1), De Moura, Pablo González.

ABANCA ADEMAR LEÓN (29): Slavic, Marchán (1), Natan Suárez (1), Lucin (9), Pedro Martínez (2), Carrillo (3), Pérez Arce (5) -sete inicial- Feuchtmann (7), Donlin (1), Gostovic, Antonio Martínez, Piechowski, Kisselev, Darío Sanz, Ghedbane.

Árbitros: Alberto Rodríguez Rodríguez e Jesús Escudero Santiuste. Excluíron Preciado no Cisne e a Kisselev, Pérez Arce, Feuchtmann, Carrillo e Donlin (2) no Ademar.

Marcador cada cinco minutos: 3-3, 4-9, 6-11, 9-12, 11-14, 13-17 -descanso- 16-19, 19-20, 20-21, 22-23, 23-26, 25-29.

Incidencias: Partido correspodiente á xornada 3 da Liga Asobal disputado no Pavillón Municipal dos Deportes de Pontevedra.