O Cisne desínflase tras o descanso e termina caendo en casa do Puente Genil (31-22)

Partido de Liga Asobal entre Puente Genil e Cisne © Estefanía Hernández / Asobal

Con boas sensacións tras a vitoria ante Villa de Aranda e coa intención de plantar cara ao Puente Genil. Así chegaba o Dicsa Modular Cisne á súa cita deste sábado co noveno clasificado na liga Asobal. Aínda que os de Jabato plantaron cara durante a primeira metade, logrando en dúas ocasións facerse co dominio do marcador e chegando ao descanso a tan só un gol por detrás, o segundo acto foi un pesadelo para eles e terminaron caendo por 31-22.

Comezou igualado o encontro, cun Cisne que logrou poñerse por diante no marcador cando se alcanzaba o minuto 10 tras aproveitar a parada de Villamarín baixo paus e, cun rápido ataque, Álex Chan mandou o balón ás mallas para poñer o 2-3.

A vantaxe duroulle pouco aos de Jabato que enseguida viron como os locais respondían para poñerse coa súa maior vantaxe ata o momento (6-4, min 13). Os minutos seguiron pasando. Puente Genil marcaba e o Cisne respondía e, aínda que se volveu a poñer co marcador a favor, foron os locais os que se foron cun gol de vantaxe ao descanso (13-12).

O paso polos vestiarios foi o punto de inflexión. O Cisne empatou na primeira xogada por mediación de Dani Ramos, pero o Puente Genil enseguida retomou o mando e fíxose co control total do partido.

A medida que pasaban os minutos os locais sentían máis cómodos e, co seu gardameta De Hita facéndose con cada lanzamento cisneísta, seguiron apertando o acelerador para facerse cunha vantaxe de 5 goles cando se alcanzaba o minuto 17 (24-19).

De aí en diante todo foi peor para os de Jabato, que vían como o Puente Genil facíase dono e señor do encontro para disparar a súa vantaxe en ata 9 goles cando se alcanzou o bocinado final.

