O Poio Pescamar trasládase ao Príncipe Felipe para medirse ao Penya Esplugués

O Poio Pescamar buscará esta fin de semana ás 17:00 horas unha nova vitoria. Xogarán en casa, pero non na habitual, xa que polas obras e filtracións de auga no pavillón da Seca, pasarán a xogar na cancha do Príncipe Felipe.

Coa intención de manter a serie positiva e manterse nos primeiros postos, ás rojillas tocaralles medirse a un Penya Esplugués situado no quinto posto da táboa con 3 vitorias e 3 derrotas ás súas costas. Aínda que os números non están a favor do conxunto catalán, no seu último encontro golearon por 6-1 ao Cidade dás Burgas e, coa internacional Berta Velasco como principal baza, tentarán plantar cara a un Poio en alza.

Pola súa banda, Manu Cossío contará con todo o persoal á súa disposición: Silvia Aguete, Caridad García, Iria Varela, Carol, Dani Sousa, Agostina Chiesa, Julia Dupuy, Luci, Ana Rivera, Irene García, Iraia, Clara, Mirian e Antia.