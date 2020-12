Dobre representación do Tenis de Mesa Monte Porreiro no Top 8 Estatal

Noa Bernárdez, xogadora do Tenis de Mesa Monte Porreiro © Tenis de Mesa Monte Porreiro

O pavillón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz acolleu o Top 8 Estatal para Xóvenes de Tenis Mesa, que reúne cada ano aos mellores deportistas das categorías inferiores.

Ata alí desprazáronse dous deportistas do Tenis de Mesa Monte Porreiro, Noa Bernárdez e Mariña García.

A primeira delas, Noa, participou na categoría xuvenil conseguindo un meritorio quinto posto. A pontevedresa sumou tres vitorias e catro derrotas ante as mellores xogadoras do país, entre elas a do partido que lle enfrontou á vencedora final, a balear Ainhoa Cristóbal, sendo a única que conseguiu superala.

Pola súa banda Mariña, que se clasificou na categoría alevín o pasado curso aínda que agora xa é infantil, venceu dous dos seus encontros e perdeu outros cinco, o que a deixou na sétima posición empatada coa quinta e a sexta.

Unha valiosa experiencia para as xogadoras do Tenis de Mesa Monte Porreiro, que volven gozar da competición despois de tantos meses sen poder facelo por culpa da larte sanitaria.