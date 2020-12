Triunfo en Leganés (2-6) para un Poio Pescamar que se afianza na terceira posición

Importante vitoria a conseguida este martes polo Poio Pescamar na pista do CD Leganés (2-6), en partido correspondente á primeira xornada de liga e que foi aprazado no seu día polo positivo por Covid dunha futbolista do cadro madrileño.

O conxunto conserveiro demostrou de novo o seu gran estado de forma para consolidarse na terceira posición do Grupo A con 16 puntos, a só 3 do liderado do Atlético Navalcarnero e abrindo brecha co cuarto clasificado, o propio Leganés, e que agora queda a 7 puntos aínda que cun partido menos.

As xogadoras adestradas por Manu Cossío expuxeron unha intensa presión no inicio para dificultar a saída de balón local, e funcionou ao contar coas primeiras ocasións por medio de Ana Rivera.

Con todo houbo que esperar ata o minuto 13 de xogo para ver o 0-1, obra de Antía Pérez nunha xogada persoal. A continuación, só dous minutos despois, o Poio castigaba un erro local para ampliar rendas cun tanto de Ana Rivera.

Tentaba reaccionar o Leganés, sobre todo tras o paso polos vestiarios, aínda que as ocasións máis claras seguían sendo de cor rojillo. Así, o que primeiro chegaría sería o terceiro visitante Irene García aproveitando un servizo de Luci. Era o minuto 28 e en só dous chegarían outros tres goles. Primeiro recortou distancias o conxunto local, a continuación Dani Sousa facía o cuarto do Poio e Chuli poñía o 2-4 co segundo tanto madrileño.

Ante a desvantaxe, nos últimos minutos as locais apostaban polo xogo de cinco, aínda que non contaban con que un dos primeiros roubos das conserveiras acabse xa en gol, co 2-5 de Irene. Xa nos últimos instantes chegaría tamén o sexto e definitivo, o segundo na conta particular de Ana Rivera.

CD LEGANÉS (2): Luci, Patri Montilla, Patri Blázquez, Guti, Pipi -cinco inicial- Puche, Chuli, Paula Molano, María Barcelona, Yrezábal.

POIO PESCAMAR (6): Caridad, Luci, Carolina, Ana Rivera, Dani Sousa -cinco inicial- Antía, Chiesa, Julia Dupuy, Mirian, Clara, Irene, Iraia.

Árbitros: José María Gudiel e Fernando Espinosa. Amoestaron a Puche no Leganés e a Dani Sousa e Antía no Poio Pescamar.

Goles: 0-1 Antía Pérez (min.13); 0-2 Ana Rivera (min.15); 0-3 Irene (min.28); 1-3 Paula Molano (min.28); 1-4 Dani Sousa (min.29); 2-4 Chuli (min.29); 2-5 Irene (min.36); 2-6 Ana Rivera (min.39).