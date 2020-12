O Poio Pescamar golea a domicilio o Ourense Envialia (1-5) e consolídase na terceira praza

Non hai mellor maneira de esquecer unha derrota, a sufrida fronte ao potente Atlético Navalcarnero no seu anterior compromiso ligueiro, que cunha goleada. É o que fixo o Poio Pescamar no derbi que este sábado lle enfrontaba a domicilio ao Ourense Envialia (1-5).

O cadro conserveiro tirou de pegada para deixar sen opcións ao seu rival xa na primeira metade, na que encarrilou o resultado.

Aínda así o Poio tivo que madurar o duelo ata o minuto 11, no que Dani Sousa marcaba o 0-1 aproveitando un balón solto na área. Tentaron entón reaccionar as locais, pero a expulsión de Andrea Feijóo por dobre amarela supuxo un duro golpe, xa que con superioridade numérica as vermellas fixeron o 0-2 por medio de Agostina Chiesa. Era o minuto 19, e só uno despois e antes de chegar ao descanso Ana Rivera facía o terceiro aproveitando un pase de Luci e terminando coa resistencia ourensá.

O segundo tempo iniciouse con certo equilibrio no xogo, ata que o acerto das xogadoras adestradas por Manu Cossío sentenciou o duelo. Clara no minuto 24 e de novo Chiesa no 30 anotaban para poñer un contundente 0-5 no electrónico.

No tramo final Marta, cun dobre penalti, conseguía o tanto da honra para as locais, sen embazar o gran partido dun Poio Pescamar que se consolida así na terceira posición do Grupo A de a Primeira División con 13 puntos, a 4 do Roldán e 6 do Atlético na cabeza pero cun partido menos que os seus rivais.

OURENSE ENVIALIA (1): Vane, Marta, Laura Uña, Jenny Lores, Andrea Feijóo -cinco inicial- Judit, María Arias, Chiky, María, Carmen.

POIO PESCAMAR (5): Caridad, Carolina, Ana Rivera, Luci, Dani Sousa -cinco inicial- Mirian, Iraia, Julia, Antía, Clara, Agostina Chiesa.

Árbitros: Darriba Villamor e Martínez Torres. Amoestaron a Dani Sousa no Poio Pescamar e mostraron dobre cartón a Andrea Feijóo (18`) no Ourense Envialia.

Goles: 0-1 Dani Sousa (min.11); 0-2 Agostina Chiesa (min.19); 0-3 Ana Rivera (min.20); 0-4 Clara (min.24); 0-5 Agostina Chiesa (min.30); 1-5 Marta, de doble penalti (min.36).