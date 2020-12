Dura derrota en Burgos para un Teucro negado en defensa (36-27)

Chegaba a Sociedad Deportiva Teucro ao primeiro encontro da segunda volta da fase regular despois de dúas vitorias consecutivas que fixeran crecer o equipo relanzándoo na clasificación. Con todo esa xeira positiva chegou ao seu fin dunha maneira dura, cunha contundente derrota este sábado na pista do San Pablo Burgos (36-27).

Non foi o mellor día para os pupilos de Irene Vilaboa, especialmente en defensa, onde se viron superados polo ataque local e especialmente por un Joshua Da Silva que foi un pesadelo no lanzamento exterior, con 9 goles.

A pesar diso, nada parecía presaxiar no inicio unha cómoda vitoria burgalesa, e é que foron uns primeiros minutos de alternativas no marcador. Ángel Iglesias anotou o primeiro tanto do partido, aínda que o que tomou a iniciativa primeiro foi o Burgos en tres poutadas (3-1).

A pesar de ir por detrás, os azuis conseguían igualar nun par de accións e mesmo, aos 11 minutos, tomaban a dianteira tras dous goles consecutivos de Remeseiro (7-8). De novo con táboas unha expulsión no bando local permitiu ao Teucro sumar a súa máxima vantaxe ao anotar Ángel Iglesias e Víctor Deco. Pedía tempo morto o San Pablo cando se rozaba o ecuador da primeira metade (8-10).

Foi o momento no que o partido comezou a cambiar, co Burgos anotando con facilidade e os pontevedreses cometendo varios erros ata que con 16-12 Irene Vilaboa para o xogo. Conseguiu polo menos conter a hemorraxia ata o descanso (20-16), cunha vintena de goles encaixados que evidenciaban que algo non estaba a funcionar como quererían os galegos.

Tocaba reflexionar no intermedio, pero se non estaba a ser o seu mellor partido o inicio do segundo acto foi aínda peor, enterrando as opcións de volver a casa con algo positivo. Os locais marcáronse un parcial de 7-1 ao seu favor nos primeiros 8 minutos do segundo tempo (27-17). Cando Caüe Herrera cortou a xeira negativa, a desvantaxe semellaba xa unha laxa demasiado pesada.

Con esa importante renda o Burgos limitouse desde entón a controlar o marcador, e fíxoo con éxito a pesar da tensión que se viviu por momentos na pista.

Mal día na oficina para o Teucro, que con esta derrota queda con 8 puntos na sexta posición da táboa clasificatoria.